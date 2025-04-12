Gizli buzlanma kazası

Elazığ'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden yağış, sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte birçok bölgede buzlanma meydana geldi.

Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte oluşan buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Aynı saatlerde kentin farklı noktalarında da birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1'i hafif olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.