Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan mahallesi mevkiinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Batın G. yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Batın G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.