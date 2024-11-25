Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Bursa'da gizli buzlanma sebebiyle sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil önce kaldırıma, daha sonra ise demir bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan mahallesi mevkiinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Batın G. yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Batın G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu! 1 kişi yaralandı

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