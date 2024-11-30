Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

DÜZCE'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara müdahaleye gelen ambulans da kayarak refüje çıktı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1'inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı.

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı

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