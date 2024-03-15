Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gerçekleştirilen kazı çalışmalarında gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu.
Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderilirken, bölgedeki kazı çalışmaları da sürdürülüyor.
Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkarılan kemikler, bölgedeki gizemli vakaların detaylarını araştırmak adına önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.
Eyalet savcılığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazı çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı.