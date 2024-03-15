Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay

Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay
Kaynak: Haber Merkezi
Meksika'nın Michoacan eyaletinde bir çukurda yapılan kazılar sonucu 132 kişinin kemikler bulundu.
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Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay 1

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gerçekleştirilen kazı çalışmalarında gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu.

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Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay 2

Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderilirken, bölgedeki kazı çalışmaları da sürdürülüyor.

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Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay 3

Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkarılan kemikler, bölgedeki gizemli vakaların detaylarını araştırmak adına önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

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Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay 4

Eyalet savcılığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazı çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı.

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Gizli çukur kazılınca ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay 5
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