Gizli düşman karaciğerde! En tatlı zehrin sessiz saldırısı

Karaciğer yağlanması, modern çağın en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkarken, bilim insanları bu durumun ardındaki bir numaralı suçlunun fruktoz olduğunu belirtti.

Şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar ve meyve sularında bolca bulunan bu monosakkarit, karaciğer üzerinde yıkıcı etkilere yol açabildi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, fruktozun karaciğer tarafından metabolize edilirken doğrudan yağa dönüştürüldüğünü ve bu durumun karaciğer yağlanmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Dr. Willett, "Fruktoz, diğer şeker türlerinden farklı olarak karaciğerde doğrudan işlenir. Bu süreç, karaciğerde yağ birikimine ve zamanla inflamasyona neden olur" dedi.

KÜRESEL BİR TEHDİT: BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, fruktoz tüketimi ile alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) arasındaki güçlü bağlantı kanıtlandı. Bu araştırma, dünya genelinde milyonlarca insanın bu sinsi hastalıktan etkilendiğini ortaya koydu.

Yale Üniversitesi'nden metabolizma uzmanı Dr. Robert Lustig de aynı görüşü paylaştı. Fruktozun, beyindeki tokluk sinyallerini baskılayarak aşırı yemeye neden olduğunu ve bu durumun obezite riskini artırdığını vurguladı. Dr. Lustig, "Fruktoz metabolizması, vücudun insülin direncini artırır. Bu durum, sadece karaciğer yağlanmasına değil, aynı zamanda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına da yol açar" diye konuştu.

YIKICI SONUÇLAR VE KORUNMA YOLLARI

Karaciğer yağlanması, sadece bir organa sınırlı kalmayıp domino etkisi yaratan pek çok hastalığa kapı araladı.

Kontrol altına alınmadığında siroz, hatta karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebildiği biliniyor.

Uzmanlar, fruktozun yol açtığı bu tehlikenin kalp ve damar sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Artan trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon ve damar sertliği, fruktoz zengini diyetlerle ilişkilendirilen diğer önemli sağlık sorunları arasında yer aldı:

Uluslararası Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, fruktoz ve diğer ilave şekerlerin alımının acilen azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

İşlenmiş gıdalardan, şekerli içeceklerden ve paketlenmiş atıştırmalıklardan uzak durulması, taze ve doğal besinlere yönelmenin bu sinsi tehdide karşı en etkili savunma hattı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ilave şeker ve fruktoz içeren işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca azaltılmasını tavsiye etti. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak meyve tüketimi ise hala desteklendi.