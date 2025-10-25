Ünlü ekonomistlere danışıyorlar

‘Altın mı, dolar mı yoksa gayrimenkul mü?’ sorusu ünlü isimleri de hayli düşündürüyor. Hatta bazı starlarımızın “Nereye yatırım yapalım?” diye sürekli danıştıkları ünlü ekonomistleri bile var.

Örneğin Bülent Ersoy birikiminin çoğunu altına çevirmiş. Bir kısmı da Türk lirası olarak bankadaymış. Masraflarını faizle karşılıyormuş.

Yıldız Tilbe faizci değilmiş.

Geliri sahnesi ve kira gelirleri. Yatırımını altından yana yapan diğer bir starımız da Ajda Pekkan. Altınları kuyumcuya gidip yardımcısı alıyor.

Rekor sayı 50 gayrimenkul

Ünlüler dünyasında yıllardır gayrimenkul zengini olarak Sibel Can bilinirdi. “1990’larda kazandığım ilk parayla Karagümrük’den 5 katlı bir apartman aldım” demiş, bugüne kadar da İstanbul, Miami, Londra ve Nice’den toplam 50 gayrimenkul biriktirmişti.

Kendisini 50 gayrimenkulle Necati Şaşmaz, 30’a yakın ev ve dükkanla Seda Sayan’ın izlediği konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu için “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…

Diğer bir arsa avcısı da Serenay Sarıkaya. Ege ve Marmara’daki değerli toprakları kaçırmıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, Lüleburgaz-Hamitabat’a büyük çiftlik evleri yaptırdılar.

Tuba Ünsal da, Rize-Fındıklı’dan arazi almış. Ama bir yıldız var ki, yatırımlarıyla bu isimleri geçmiş…

Sanat dünyası onu konuşuyor

Aşkın Nur Yengi, sanat dünyasının gizli emlak zengini. Yatırımını ağırlıklı olarak İstanbul’a yapmış. Sonraki hedefleri de İngiltere, Fransa-Nice ve ABD olmuş. Bu ülkelerde aldığı evler de en pahalı ve lüks caddelerden…

Yengi’nin emlak yatırımı konusunda öngörüsü o kadar yüksekmiş ki, onun için “Sanat dünyasında ticaretten bu kadar iyi anlayan yok” deniliyor. Eskiden Müjde Ar için böyle söylenirdi.

Rahmetli Aydemir Akbaş’ın bir sözünü de bu zenginlik yazısına not düşelim: “Bir zamanlar milyonlar kazandırdığım ünlüler daha sonra beni görünce kaldırım değiştirdiler. Tavsiyem; akarken doldurun.”

‘İlk’ olduğunu duyurmuştu

O vizeyi Mustafa Sandal’dan önce Bartu Çağlayan almış



Bir hafta önce Mustafa Sandal’ın, ‘İngiltere Sanat Konseyi’ tarafından 'uluslararası sanatçı' statüsüyle ülkeden ömür boyu oturma izni aldığı duyuruldu. Bunu elde eden ilk Türk sanatçı olduğu vurgusu da yapıldı. Ardından Sandal’dan açıklamalar geldi: “Bu statüye lâyık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onurluyum. Türk’ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek müthiş gurur verici.” Mustafa Sandal’ın enerjisini düşürmek

43 BİN TL ÖDEMİŞ

Öncelikle İngiltere böyle bir ünvan ve vize vermiyor. Verdikleri şey; ‘global talent visa’… İçeriği şu; İngiltere’ye yerleşmek isteyen, tıp, sanat ve bilim dalında başarılı isimler 766 Sterlin (43 bin TL) ödüyor. Kendilerine ülkeye yerleşmeleri için bir kapı aralanıyor. Aradan 3-5 yıl geçiyor. Kişi, bu süre sonunda tüm şartları yerine getirirse sınırsız oturma konusunda başvuru hakkını başlatabiliyor. Yani ne bir ayrıcalık var ne de yüksek bir statü. Üstelik Sandal’dan hemen önce bir ünlü daha aldı.







BAŞKA KİMLER ALDI?

Kısa bir süre önce Bartu Çağlayan ve ‘Evdeki Saat’in solisti Eren Alıcı şartları yerine getirip bu vizeye kavuştu. Volkan Konak da vefatından kısa bir süre önce Amerika’dan böyle bir oturum almıştı. Ama hiçbiri iddialı açıklamalar yapmadı. Mustafa Sandal bu PR işini gayet iyi biliyor.







CAN YAMAN’IN EVLİLİK KARARI

‘Sandokan’ dizisiyle İtalya’da büyük sükse yapan, şimdi de İspanyolca oynayacağı bir yapıma başlayan Can Yaman’ın aşk hayatında da flaş bir gelişme yaşanıyor. Can Yaman (35) ile kendisinden 5 yaş küçük Cezayir asıllı İspanyol sevgilisi Sara Bluma’ya (30) evlilik teklif etti. “Evet” cevabını da aldı. İlişkileri 5-6 ay önce bir konser sonrası başlayan çift, birbirlerini aileleriyle de tanıştırdı. Bu arada Sara’nın şiddet gördüğü eski sevgilisinden bir oğlu var. Eski sevgili oğullarını göstermiyor. Durum davalık! Can Yaman, Sara’nın tüm bu sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor.