Gizli forvet

12.hafta itibarıyla Beşiktaş zirve yarışının 10 puan gerisinde kaldı. Geçen hafta alınan Kasımpaşa mağlubiyetini, hafta arasında oynanan Malmö galibiyetiyle unutturan siyah beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasında çok etkisiz oyun oynadı. Takım top yapamıyor, organize olamıyor. Hücum oyuncuları etkisiz. Rafa Silva’yı topla buluşturamıyorlar. Vay be takım ne atak yaptı dediğimiz pozisyon yok. Rafa Silva’nın bir şeyler yapıp skor üretmesi bekleniyor. Tamam Rafa maçta hareketli, gayretli ama arkadaşlarından yardım ve destek gelmediği için o da hiçbir şey yapamıyor. Gedson Fernandes’in performansı düşmeye başlayınca takımın dinamikliği kayboldu. Beşiktaş böyle aciz oyun oynayamaz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu oyunla sıradan bir takım görüntüsü veriyor. Bu takım sezona fırtına gibi giren, Süper Kupa finalinde Galatasaray’a 5 atan takım, ne oldu bu takıma böyle. Kadro planlaması yanlış yapılmadı, çok yanlış yapıldı. Sezon başı taraftarın ağzına bir parmak bal çalındı sonrası hayal kırıklığı. Beşiktaş’ın kadro yapısı ve derinliği şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu rakiplerinin çok gerisinde. Özellikle hücum bölgesi çok zayıf kaldı. Kanat bölgesinde oynayan, net kanat oyuncusu sadece Milot Rashica var. Bir sakatlık yaşadı eyvah ki ne eyvah. Gel de kanat oyuncusu bul şimdi. Semih oynuyor kanatta etkisiz, Muçi oynuyor etkisiz, Joao Mario oynuyor faydalı olamıyor. Bu oyuncular net kanat oyuncuları olmadığı için takıma faydalı olamıyorlar, kendi oyunları da geriye gidiyor. Gelelim en problemli bölgemize. Forvet hattına. Sezon başında planlamasında en büyük hata forvet hattında yapıldı. Ciro İmmobile transfer edildi. 34 yaşında tecrübeli oyuncu. Kadroda düşünülebilir. Başka elimizde forvet oynayabilecek genç Semih ve Mustafa Hekimoğlu var. Bu oyuncular öz kaynak düzeninden çıkan çok değerli isimler ama yarışmacı bir takımın direkt forvet olacak tecrübeleri yok. Bu takımda Ciro hariç neden tecrübeli forvet oyuncuları yok. Ciro transfer edilirken bu adamın 34 yaşında olduğu, sakatlık yaşayacağı veya form düşüklüğü yaşayacağı hiç mi düşünülmedi. Bu kadar da amatörce yaklaşım olamaz. Başakşehir maçının 66. dakikasında Semih Kılıçsoy oyundan çıkınca Beşiktaş forvetsiz oynamaya başladı. Ben de düşünmeye başladım, Beşiktaş’ın gol atması lazım, kim atacak diye. Aklıma acaba sahada Van Bronckhorst gördüğü taraftarın ve ekran başındaki seyircilerin görmediği gizli bir forvet mi var diye düşündüm.