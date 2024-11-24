Gizli kamera görüntüleri sonrası Kate Cassidy ateş püskürdü

Liam Payne'in sevgilisi Kate Cassidy, ünlü şarkıcının trajik ölümüne dair yeni detayların ortaya çıkmasıyla büyük bir acı yaşıyor. 16 Ekim’de hayatını kaybeden One Direction üyesi Liam Payne’in, CasaSur Palermo Oteli’ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, ölümünden önceki son anlarına dair şok edici bilgiler sunuyor. Görüntülerde, Payne'in otel lobisinde, ölümünden bir saat önce "kramp" geçirdiği ve ilaç kullanımı nedeniyle zor durumda olduğu görülüyor.

Cassidy’nin yakın bir arkadaşı, "O kurtarılabilirdi, ona yardım edilebilirdi" diyerek durumu "yıkıcı ve sinir bozucu" olarak tanımladı. Arkadaşına göre, Kate Cassidy’nin acısı her geçen gün daha da derinleşiyor: "Ne zaman daha fazla acı çekemeyeceğini düşünse, daha da fazlası oluyor."

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ŞÜPHELER

Otelin güvenlik kameralarındaki görüntüler, Payne'in otel lobisinde üç adam tarafından taşındığını gösteriyor. Bu adamların iki tanesinin takım elbise giymesi ve birinin sırt çantası taşıması, Payne’i taşıyan kişilerin otel çalışanları olduğunu düşündürüyor. Ancak, kimlikleriyle ilgili herhangi bir doğrulama yapılmadı. Otel yetkilileri, olaya dair herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Olayın meydana geldiği saatte, başka bir güvenlik kamerası, Payne ve üç adamın üçüncü kattaki odasının önünde görüldüğünü kaydetti. Olayın bu saatte gerçekleşmiş olması, neden Payne’in odaya götürülüp yardım için beklenmediğine dair soru işaretleri doğurdu.

HASTANEYE ZAMANINDA ULAŞILAMAMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Payne, ölümünden önceki günlerde bir dizi madde kullanmış ve otel görevlileri tarafından "dengesiz" davranışlarıyla dikkat çekmişti. Otel yöneticisi, 911'e yaptığı telefon konuşmasında, Payne’in kendisinde bulundurduğu ilaçlar nedeniyle odasında ve otel lobisinde tahribatlar meydana getirdiğini, birinin hayatını tehlikeye sokmuş olabileceğinden endişelendiğini belirtmişti. Bununla birlikte, polisi aramak yerine sağlık hizmetlerinin gelmesi talep edilmiştir.

Ambulans geldiğinde, Payne’in düşmesiyle aldığı çoklu travmalar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda intihar şüphesi ortadan kalktı çünkü Payne, otel balkonundan düşerken yaralanmış ve bilinçsiz haldeydi.

SORUŞTURMA VE CEZA DAVALARI

Payne'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Ancak, olayla ilgili şüpheli olarak üç kişi hakkında dava açıldı. Bunlardan biri, şarkıcının uyuşturucularını temin ettiği iddia edilen eski bir otel çalışanı Braian Nahuel Paiz, diğeri ise Payne'in arkadaşı Rogelio "Roger" Nores, şarkıcının ailesini haberdar etmeme ve otel görevlilerinin çağrılarına yanıt vermemekle suçlanıyor.

Payne’in ölümünden sonra, şarkıcının ailesinin yaşadığı büyük acı ve hayal kırıklığı, hayatta kalanların ölümle ilgili sorgulamalarına da yol açtı.

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