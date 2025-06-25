Gizli kamera olayında yeni gelişme! Başkan sözünü tuttu: İğrenç skandalın izleri silindi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Gizli kamera olayında yeni gelişme! Başkan sözünü tuttu: İğrenç skandalın izleri silindi

Turizm merkezi Sakarya’nın Sapanca’da bir bungalov evde yaşanan gizli kamera olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bungalov evin yıkılacağını açıklayan Belediye Başkanı Şahin, sözünü tuttu.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Ramazan Bayramı’nda bir bungalovda gizli kamera skandalı yaşanmıştı.

Halk TV'den Ramazan Süzen'in haberine göre: Nisan ayında ailesiyle birlikte bungalov kiralayan bir tatilci, yatak odasında lambaya yerleştirilmiş gizli kamera tespit etmiş ve durumu emniyete bildirmişti. Olayın ardından Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, yaşananları “ahlaksızlığın dip noktası” olarak nitelendirmiş ve bungalovun yıkılacağını açıklamıştı.

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Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu olayın anlatılabilir hiçbir yanı yok. Sürecin takipçisiyiz ve adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Eğer yapı hukuki olarak da uygunsuzsa, ibret olsun diye yıkacağım” demişti. Belediye, kamuoyuna verdiği sözü tutarak, söz konusu bungalovu yıktığını duyurdu. Yıkım anlarına ait görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Olayın ardından başlatılan adli süreç devam ederken, Sapanca Belediyesi’nin bu kararlı adımı, kamuoyunda olumlu karşılandı. Sapanca’nın turizm imajını korumak adına alınan bu karar, bölgedeki diğer işletmelere de uyarı niteliği taşıyor. Belediye yetkilileri, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

Sapanca’da yaşanan bu olay, tatilcilerin konaklama güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme taşıdı. Mahremiyetin ihlal edildiği bu tür olaylara karşı alınan sert önlemler, turizm sektöründe güvenin yeniden tesis edilmesi açısından kritik önem taşıyor.

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