İBB soruşturmasının yankıları sürüyor. İddianamede yer almayan bazı ifadeler, kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Medyascope’tan Furkan Karabay'ın haberine göre, iddianameye dahil edilmeyen ek klasörlerdeki gizli tanık beyanları arasında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin iddialar da var.

GİZLİ TANIK “CEVİZ”İN İFADESİ EK KLASÖRLERDE

Haberde yer alan bilgilere göre, “Ceviz” kod adlı gizli tanık, 7 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifade verdi. İfadenin, İBB iddianamesinde imzası bulunan savcıya verildiği ama iddianameye alınmadığı öne sürüldü.

Gizli tanık, ifadesinde ticaretle uğraştığını, Ekrem İmamoğlu ve çevresinin rüşvet ve usulsüz işlemlerine tanıklık ettiğini iddia etti.

MURAT İLBAK VE GÜL İSMİNE ATIF

“Ceviz” kod adlı gizli tanık, beyanında soruşturmayla ilgili tutuklandıktan sonra itirafçı olduğu belirtilen ve ardından serbest bırakılan Murat İlbak ile ilgili de konuştu. Gizli tanık, ifadesinde İlbak Holding’in “asıl ve görünmeyen patronunun”, holdingin son "15 yılda hızlı şekilde büyümesinde etkili olan Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül olduğu”nu iddia etti.

Öte yandan, yetkililerden, gizli tanık beyanlarının neden iddianameye alınmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.