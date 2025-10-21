Gizli tehlike: Tokluk kan şekeri diyabetin habercisi olabilir

OGTT testi nedir?

Yemek yedikten hemen 2 saat sonra gidip kan vermek çok mümkün olan bir eylem değildir. Ya da bunun bir testi vardır. Oral glikoz tolerans testi. Böyle bir durumda tokluk kan şekeri ölçülmüş olur. Ama siz de evde kendiniz birinci saat ve ikinci saat tokluk kan şekerinizi ölçüp 140 ile 199 arasında çıkıyorsa prediyabet olup olmadığınızı görebilirsiniz. Hatta açlık kan şekeriniz normal bile olsa tokluk kan şekerinden prediyabetiniz yani gizli şekeriniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Siz de tokluk kan şekerini ölçerek metabolizmanız hakkında ciddi fikir edinebilirsiniz.