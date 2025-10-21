Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, diyabetin teşhisinde tokluk kan şekerinin önemine dikkat çekti. Keskin, “Açlık kan şekeri genellikle tek seferlik ölçümle değerlendirilirken, tokluk kan şekeri vücudun yiyeceklere verdiği tepkiyi gösterir ve şeker hastalığına giden yoldaki asıl bozulan değer tokluk kan şekeridir” dedi.
Gizli tehlike: Tokluk kan şekeri diyabetin habercisi olabilir
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, diyabetin teşhisi hakkında kritik bir noktaya dikkat çekti, tokluk kan şekeri.
Keskin, ideal açlık kan şekerinin 90’ın altında, 3 aylık ortalama kan şekerinin ise 5.5’un altında olması gerektiğini belirtti. Açlık insülin seviyesinin 10’un altında, ideal olarak 8’in altında olması gerektiğini vurgulayan uzman, HOMA-IR değeri 2.5’in üzerinde olan bireylerde insülin direnci görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
İnsülin direncini duymuşsunuzdur. Açlık kan şekerini hepiniz duymuşsunuzdur. Açlık kan şekeri, 80 ile 100 arasında olmalı ama 90'ın altında olmasını ideal kabul ediyoruz. 3 aylık kan şekerini duymuşsunuzdur.
3 aylık kan şekeri 5,5'un altında olmalı. 60'ın üzerinde olunca prediyabet, 6,5'un üzerinde olunca ise diyabet diyoruz. Hatta insülin seviyesini de duymuşsunuzdur. Açılık insülin seviyesi 10’un altında. İdeal olarak da 8'in altında olmalı.
Açlık kan şekeri ile açlık insülini çarpıp 405'e bölünce HOMA-İR adını verdiğimiz değeri veriyor. Bu değer 2,5'un üzerinde ise insülin direncini veriyordu.
Tokluk kan şekeri nedir?
Peki tokluk kan şekerini duydunuz mu? Açlık kan şekerini herkes ölçüyor. Açlık kan şekerini önemsiyor.
Çünkü laboratuvara gidip tek seferde kan veriyoruz. Aç karna gidip bir tane ölçüm yaptırıyoruz. Halbuki şeker hastalığına giden yoldaki asıl bozulan değer tokluk kan şekeri.
Tokluk kan şekeri neden önemli?
Tokluk kan şekeri bizim yiyeceklere verdiğimiz tepkiyi ölçüyor. Hatta diyabet çalışmalarına göre açlık kan şekerinden daha önce tokluk kan şeker dengesi bozuluyor.
Açılık kan şekeri nasıl ki 100-126 arasında çıkınca prediyabet diyorsak tokluk kan şekerle 140-199 arasında olunca biz yine prediyabet diyoruz. Yani siz şeker hastası oluyor musunuz? İnsülin direnciniz gelişiyor mu? Bunu ölçmek için tokluk kan şekeri daha iyi bir ölçüm olabilir.
Tokluk kan şekeri nasıl ölçülür?
Ağzınıza ilk lokma girdikten 2 saat sonra ölçülür. İşte ölçümün zor olması tokluk kan şekerinin değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Çünkü bazı insanlar yemek bittikten 2 saat sonra ölçüyor. Hatta bazı çalışmalarda ağza yemek girdikten bir saat sonraki ölçüm tokluk kan şekeri kabul edilir.
Neden 2 saatten bir saate çekiyorlar? Çünkü kan şekerin ilk pik yaptığı değer şeker hastalığına giden süreci daha iyi bir şekilde gösteriyor. Yani her zaman için açlık kan şekerinizi ölçüp süreci öğrenmek yerine bazen tokluk kan şekerini ölçmeniz gerekebilir. Tokluk kan şekerini daha çok hastalardan kendisinin ölçmesini isteriz.
OGTT testi nedir?
Yemek yedikten hemen 2 saat sonra gidip kan vermek çok mümkün olan bir eylem değildir. Ya da bunun bir testi vardır. Oral glikoz tolerans testi. Böyle bir durumda tokluk kan şekeri ölçülmüş olur. Ama siz de evde kendiniz birinci saat ve ikinci saat tokluk kan şekerinizi ölçüp 140 ile 199 arasında çıkıyorsa prediyabet olup olmadığınızı görebilirsiniz. Hatta açlık kan şekeriniz normal bile olsa tokluk kan şekerinden prediyabetiniz yani gizli şekeriniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Siz de tokluk kan şekerini ölçerek metabolizmanız hakkında ciddi fikir edinebilirsiniz.