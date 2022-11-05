﻿Gizli tutulan milyarlık ihaleler

Artık ihalelerde kanunlara uyulmamasına alıştık.

Çünkü en yukarıdan en aşağıya kimse kanunlara uymuyor.

Hatta geçenlerde bir yerde gördüm 24 yıl hapis cezası alan bir kişi koronavirüs önlemleri nedeniyle cezaevinden çıkarılmış.

Neyse konumuz bu değil…

Konumuz, Ulaştırma Bakanlığı'na ait Sayıştay raporunda yazanlar.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu diye bir kanun var. Bakanlık bu kanuna aleni bir şekilde uymamış.

Sayıştay'ın yaptığı denetimlerde projelerin ihale dokümanında hiç olmadığı veya projelerin önemli boyutta eksiklikler içerdiği görülmüş.

Örnek vereyim…

Hat boyu yangınla mücadele sistemi, gazlı yangın söndürme sistemi yapılması ihale eki projelerde belirtilmiş olmasına rağmen sistemin tasarım kriterleri belirtilmemiş. Ki bu detay hayati işlerde çok önemlidir.

Projelerde kablo kesitlerine ve metrajlarına ait bilgiler yok, temel ve istasyon topraklama sistemlerine ait çizimler yok.

Her türlü imalatı kapsıyor olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ancak bu belirtilen iş kalemlerine ilişkin ön-kesin projelerin eksiksiz ve uygulama projeleri hazırlanmasına imkan tanıyacak şekilde hazırlanmış olması mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

Zira metro ihalelerinde güvenli bir iş yapılmak isteniyor ise bu projelerin net şekilde sunulması gerektiği belirtilmiş.

Ayrıca işin devamı sırasında proje değişikliği olabilir o zaman fiyatlandırma nasıl değişecek?

Kurum, "metro yapım işi çok karışık tüm ayrıntıların projelendirmesi mümkün değil" demiş.

Devam edelim…

1994 yılında çıkan bir yasa ile Yap İşlet Devret modeli ile yapılan projelerde müşavirlik hizmeti alımları ihale kanunu dışına çıkarıldı. Müşavirlik hizmet alımı esas ve usullerinin belirlenmesi konusunda Bakanlık yetkilendirildi.

Ancak gelin görün ki ihaleler Bakanlıklar tarafından değil KGM tarafından esas ve usuller olmadan yapılmış.

Yani ihale düzenleniyor ama düzenlenen ihalenin esas ve usulleri belirlenmeden ihale edilmiş.

Peki ne kadarlık bir bedelden bahsediyoruz?

İnanamayacaksınız ama 529 milyon 870 bin TL!

Değerli dostlar ihale dokümanları ihaleden önce oluşturulur. Oluşturulan dokümanlar da mevzuata uygun olmalıdır. Bir mevzuat, esas ve usul olmadan yapılan her şey gayri hukukidir.

Sadece bu değil tabii ki…

Her kurum düzenlediği ihale sonucunu EKAP'a yani Elektronik Kamu Alımları Platformu'na 15 gün içerisinde bildirmek zorunda. Yani kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece ihale öncesi değil, ihale sonrası saydamlığın da sağlanması amacıyla, yapılan ihalelere ilişkin sonuçların ilan edilmesi öngörülmüş ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılmış.

Gayet güzel bir şey…

Ancak, Bakanlık tarafından ihale edilerek sözleşmeleri imzalanan ihalelerin bir kısmının sonuç bildirimleri, kanunda öngörülen süreler dolduğu halde, EKAP aracılığıyla gönderilmediğinden söz konusu işlere ait ihale, ilan ve sözleşme bilgilerinin platform üzerinden görüntülenemediği tespit edilmiş.

Bu ihaleler hangileri?

21/b ihale yöntemi ile rekabet önleyici ihalelerden gizlenen ihalelere geldik.

Peki neden gizleniyor?

Bu ihaleler zaten tüm herkesin katılabildiği ihale usulü ile yapılmıyor. Özel davet ediliyor firmalar.

Mesela;

2020/277215 numaralı ihaleyi Rönesans 6 milyar 749 milyon TL bedel ile almış.

2020/390523 numaralı ihaleyi Kalyon İnşaat 9 milyar 449 milyon TL bedel ile almış.

2020/752762 numaralı ihaleyi Taşyapı CM bedel ile almış.

2020/506724 numaralı ihaleyi ERG İnşaat 2 milyar 163 milyon dolar bedel ile almış.

2020/471327 numaralı ihaleyi 6 milyar 749 milyon TL Bedel ile

2021/252159 numaralı ihaleyi Taşyapı CM 1 milyar 196 milyon Euro bedel ile almış.

2021/497032 numaralı ihaleyi Zirveyol inşaat 505 milyon 657 bin TL bedel ile almış.

Kurum hemen ihalelerde mevzuata aykırılık ve şeffaflık dışı bir durum yok diye açıklama yapmış.

Eee o zaman neden yayınlamıyorsunuz?

Önceden böyle değildi.

Önceden dediğim 30 yıl öncesi…

Bürokrasinin kendine has kuralları kanunlara uyan bürokratları vardı. Hangi partinin iktidarda olduğu önemli değildi. Devletin parasını soyan tabii ki çakallar vardı fakat onlar bile işi kanuna uydurarak bunu yapıyorlardı.

Şimdi kimse kanun gözetmiyor. Kanun gözetmedikleri gibi milletin parasını sanki kendi paralarıymış gibi ihale ediyorlar.

Yaptıkları ihaleleri gizliyorlar. Siz az çok neden gizlediklerini biliyorsunuz. Neye kaç para verildiği öğrenilmesin istiyorlar.

Bürokrasiye yıllarca vasıfsız eğitimsiz hak etmeyen partili insanları doldurursanız başka ne olacaktı sanki. Milyarlarımız böyle böyle gidiyor. Milyarlarımız gittikçe de biz daha çok vergi vermek zorunda kalıyoruz. Enflasyon altında daha çok ezilmek zorunda kalıyoruz.

Her yazımda bunları ifşa ediyorum ki büyük sistemi, düzenin nasıl işlediğini bu düzenin altında nasıl ezildiğimizi görün istiyorum.

Bu gidişle daha çok ezileceğiz gibi gözüküyor.