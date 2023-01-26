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  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk fotoğraf geldi. Gizlice evlenmişlerdi

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk fotoğraf geldi. Gizlice evlenmişlerdi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile annesinin tüm itirazına rağmen gizlice evlendi. Şimdilerde Dubai'de olan çift, ilk düğün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:27
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Gizlice evlenmişlerdi! İşte Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk fotoğraflar

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk fotoğraf geldi. Gizlice evlenmişlerdi
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile Zekeriyaköy'deki evinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikahından ilk fotoğraf geldi. 

İranlı modacı, düğünden karesini Instagram'dan paylaştı. Dadgar'ın iki aylık hamile olduğu iddia edilmiş, çiftin de bu nedenle apar topar evlendiği öne sürülmüştü.Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.

Çiftin, gelinlik ve damatlığın altına spor ayakkabı giymesi ise gözlerden kaçmadı. 


 

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hasan
26.01.2023 12:39
Ülkenin parasını devletin başındaki ve etrafındakiler çalarken tabanın çalması çok doğal  
 
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