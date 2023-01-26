Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk fotoğraf geldi. Gizlice evlenmişlerdi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile Zekeriyaköy'deki evinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikahından ilk fotoğraf geldi.

İranlı modacı, düğünden karesini Instagram'dan paylaştı. Dadgar'ın iki aylık hamile olduğu iddia edilmiş, çiftin de bu nedenle apar topar evlendiği öne sürülmüştü.Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.

Çiftin, gelinlik ve damatlığın altına spor ayakkabı giymesi ise gözlerden kaçmadı.



