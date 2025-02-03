Gizlice nikah kıydığı söyleniyordu! İbrahim Tatlıses’ten beklenen açıklama geldi

İbrahim Tatlıses’in gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz'a kaptırdığı ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı ileri sürülmüştü.

2. Sayfa kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses, iddialara “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu oldu.

Ardından 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile nikah masasına oturan Tatlıses'in bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. Ancak ikili 1982 yılında şiddet iddialarıyla ayrıldı.

Tatlıses, sonrasında Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı ve bu birliktelikten "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Ünlü şarkıcı bu ayrılıktan sonra ise kendi programında çıkan dansöz Asena ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi İbrahim Tatlıses'in Asena'yı aldatmasıyla son buldu.

İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi. Elif Ada adında bir kızları olan ikili, 2013'te yollarını ayırdı.

Öte yandan Tatlıses'in 1990'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve bu birliktelikten de Dilan adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Toplamda 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in 11 torunu bulunuyor.