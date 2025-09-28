Gizliliği ihlal eden cihazlar ele geçirildi! İnternet üzerinden satış yapan şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Yurt dışından getirdiği görüntü alma cihazlarını internet sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada. 30 dinleme eşyası, 23 kamera, GPS'ler ve telsizler ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin Çankaya ilçesinde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelinin evinde yapılan aramada; daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden; 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı, 1 radar tespit cihazı ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şüphelinin cihazları internet üzerinden sattığının belirlendiğini kaydederek, "Ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Gizliliği ihlal eden cihazlar ele geçirildi! İnternet üzerinden satış yapan şüpheli yakalandı

Gizliliği ihlal eden cihazlar ele geçirildi! İnternet üzerinden satış yapan şüpheli yakalandı

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Yarın bu yollar kullanılamayacak
Sürücüler dikkat! Yarın bu yollar kullanılamayacak
Hapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardı
Hapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardı
ABD’den Türkiye’ye tarihi iade! Roma’nın hazinesi Anadolu’ya geri döndü: 83 sikke vatanında
Anadolu’nun kayıp hazinesi ABD’den geri döndü!
Laf dalaşı büyüyor! Ergin Ataman'a sert sözler
Laf dalaşı büyüyor! Ergin Ataman'a sert sözler
Araçta yüksek müzik sesi tartışması kanlı bitti! Dilara hayatını kaybetti
Araçta yüksek müzik sesi tartışması kanlı bitti! Dilara hayatını kaybetti