Güney Kıbrıs, 1 Ocak'ta başlayacak ve altı ay sürecek Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımımızı değiştirdik” açıklaması yaptı. Hristodulidis, Türkiye’ye yönelik davet planını aktardı.

Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşündüğünü söyledi. Londra merkezli Financial Times’a röportaj veren Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yaklaşımımızı değiştirdik” dedi.

"Coğrafyamızı değiştiremeyiz" diye konuşan Hristodulidis, Türkiye'nin her zaman GKRY'nin bir komşusu olacağını ifade etti ve ekledi: "Bu yüzden Avrupa Birliği'ne yakın bir komşuyu tercih ederim."

MÜZAKERELER İÇİN, CRANS-MONTANA İŞARETİ

Batı basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etme fikrini sundu. Ayrıca “Bu bir AB başkanlığı, yalnızca Kıbrıs başkanlığı değil. Bu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler için olumlu bir mesaj verir” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ‘müzakerelere yeni bir umut getirdiğini’ söyledi. Adayla ilgili görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belirten Hristodulidis, “Çok yaklaşmıştık… Kaldığımız yerden başlarsak, mümkün” diye konuştu.