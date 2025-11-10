Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile düzenlendi.

Tören öncesi öğrenciler GKV Özel Okulları’nda bulunan Atatürk anıtına çiçek bırakmasının ardından Ankara’dan gelen misafir öğrenci Ayda Coşkun’un kendi kaleminden, 10 Kasım isimli mektubunu okuması ile başlayan tören, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraflarla Atatürk konulu birde sergi açılışı yapıldı.