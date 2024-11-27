Gladyatör 2'ye İsrail sansürü! Ünlü oyuncu May Calamawy’nin dizideki sahneleri tıraşlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gladyatör 2'ye İsrail sansürü! Ünlü oyuncu May Calamawy’nin dizideki sahneleri tıraşlandı

Ridley Scott'ın yönettiği Gladyatör 2 filmine Filistin sansürü. Dünyaca ünlü oyuncu May Calamawy'nin sahneleri, Filistin’e verdiği destek nedeniyle kesildi.

Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakterine hayat verecek olan May Calamawy’nin sahneleri, Filistin’e verdiği destekten dolayı tıraşlandı. Daha önce de Filistin’e destek mesajı atan Melissa Barrera Çığlık 7 filminin kadrosundan atılmıştı.

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YAPIMCILARDAN İSRAİL’E FİNANSAL DESTEK

Calamawy’nin Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakteri canlandıracağı duyurulmuş, tanıtım materyallerinde ise rolünün Paul Mescal’ın hayat verdiği Lucius’un hikâyesinde merkezi bir yere sahip olacağı ifade edilmişti.

Ancak film yayınlandığında, Calamawy’nin rolünün tamamen kesildiği ve yalnızca kısa bir süre hiç repliksiz olarak göründüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada, Hollywood’daki politik atmosferin ve yapımcıların İsrail yanlısı tutumlarının bu kararı etkilediği iddia edildi.

Paramount Pictures ve bağlı yapımcıların İsrail’e verdiği finansal destek, yapılan değişikliklerin politik bir karar olduğu yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

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ÇIĞLIK 7 FİLMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren Melissa Barrera’nın da başına geldi. Sosyal medya paylaşımlarının “antisemitik” olduğu gerekçesiyle Çığlık 7 filminden kadro dışı bırakılan Barrera, 7 Ekim 2023’ten beri Filistin’e açık destek verdi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendiren Barrera, özellikle çocukların hayatını kaybettiği görüntüler eşliğinde dayanışma mesajları yayınladı. Bu paylaşımlar, Çığlık 7 filminin yapımcısı Spyglass Media tarafından “rahatsız edici” olarak değerlendirildi. Ardından yapım şirketi, Barrera’yı kadrodan çıkarma kararı aldı.

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ELEŞTİREN İŞTEN ATILIYOR

Melissa Barrera’nın da filmden çıkarılması büyük bir tartışma yaratmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve Hollywood’un Filistin yanlısı sesleri susturma eğiliminde olduğunu savundu.

Yaşanan bu olayın ardından Wednesday dizisiyle hafızalara kazınan Jenna Ortega da Barrera’ya destek verdi.

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