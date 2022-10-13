Glasgow'dan flaş Rıdvan Yılmaz açıklaması: Galatasaray'a mı geliyor?

Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımında beklediğini bulamadı.

Kadroya giremeyen ve yedek kulübesine mahkum olan Rıdvan Yılmaz için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a kiralanabileceği iddiası gündeme gelmişti.

Rıdvan Yılmaz'la ilgili bir açıklama da Glasgow Rangers'ın efsanesi İskoç sağ bek oyuncusu Alan Hutton'dan geldi.

Hutton, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat.

Ancak Bu şekilde devam eder ve Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir."