Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz son dönemde gösterdiği performansla teknik direktör Michael Beale, milli oyuncu için kararını verdi. İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers yönetimi milli oyuncu ile gelecek sezon da yola devam etmek istediği kaydedildi.



FORMUNA YENİDEN KAVUŞACAK

Sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Rıdvan için daha çok süre almasıyla etkili performansına yeniden kavuşacağı ifade edildi. 21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi.