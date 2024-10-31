Glaxo Smith Kline üçüncü çeyrekte değer kaybına uğradı

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Glaxo Smith Kline üçüncü çeyrekte değer kaybına uğradı

Glaxo Smith Kline (GSK), üçüncü çeyrek sonuçlarında kar düşüşü açıklarken, Zantac anlaşması nedeniyle 2,3 milyar dolarlık bir masraf bildirdi. Şirket, 2024 beklentilerini orta seviyede tutarken, aşı satış tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

GSK plc, üçüncü çeyrek sonuçlarında %4'ten fazla değer kaybı yaşarken, şirketin karında büyük bir düşüş görüldü. Bu düşüş, Zantac davası çözümü için ayrılan 2,3 milyar dolarlık masrafın yanı sıra zayıf gelir performansına bağlandı. CEO Emma Walmsley, şirketin ürün geliştirme çalışmalarının hızla ilerlediğini ve 2024 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılacağını ifade etti. GSK, 2024 mali yılı için hisse başına kar artışını %10-12, işletme karı artışını ise %11-13 oranında öngörüyor. Ancak, Gardasil telif haklarının kaybının işletme karını %6 oranında etkilemesi bekleniyor.

Şirket, özel ilaç ve genel ilaç satışlarının güçlü performans göstermesini beklerken, aşı satışlarında düşük büyüme beklentisini de aşağı yönlü revize etti. Özellikle Arexvy ve Shingrix aşılarının satışlarının yavaşlaması, genel aşı satışlarını etkiledi. Bu çeyrekte GSK, hisse başına 15 peni üçüncü çeyrek temettüsü açıklarken, 2024 yılı için toplamda 60 peni temettü bekliyor.

Geçen yıla göre %86 düşüşle 64 milyon sterline gerileyen vergi öncesi kar, Zantac anlaşması nedeniyle sert bir darbe aldı. Üçüncü çeyrek ciro ise %2 düşüşle 8,01 milyar sterline geriledi.

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