Birinciliği Türk oyuncu aldı

Global bir site tarafından Dünyanın En Güzel 10 Müslüman Kadını belirlendi. Listede 3 Türk güzel de yer alıyor. Lİstede Demet Özdemir'in bulunmaması birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Listeye göre; Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla akıllara kazınan Meryem Uzerli 7'inci. Oldu

On kişilik listenin 2'inci sırasındaki isim ise Fahriye Evcen oldu

Oynadığı dizilerin yurt dışında da ilgi görmesi sayesinde dünyaca ünlü olan Hande Erçel ise en güzel Müslüman kadın olarak zirvenin en üstüne adını yazdırdı ve 1'inci oldu