Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak bilinmektedir. Glokom gizlice ilerleyen bir hastalık olup uzmanlar glokom belirtilerine karşı uyarıyor. Peki, glokom nedir? Göz tansiyonu glokom belirtileri neler?

GLOKOM NEDİR?

Glokom göz tansiyonudur.

Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir.

Glokom genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmez ise, kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır.

Glokom hastalığının ortaya çıktığı 10 kişiden 1'inde total körlüğe neden olabilir. Bu yıl Dünya Glokom Haftası, Dünya Glokom Birliği ve Dünya Glokom Hastaları Birliği tarafından tarihi 12-18 Mart olarak belirlenmiştir.

GÖZ TANSİYONU GLOKOM BELİRTİLERİ NELER?

Glokomda, sabahları artan baş ağrısı, gözde kızarıklık, ağrı, görmede bulanıklık, ışıkların etrafında halkalar görme, mide bulantısı, kusma gibi belirtileri baş gösterebilir. Fakat çoğunlukla hiçbir belirti vermez.

Tanı ayrıntılı bir muayene ve göz tansiyonunun ölçülmesi, santral kornea kalınlığı ölçümü, bilgisayarlı görme alanı testi, optik sinir başı tomografisi gibi yapılacak testlerden sonra konulabilir. Risk altındaki kişiler yılda bir kez göz muayenesinden geçmelidir.

Glokom körlükle sonlanabilecek ilerleyici ve sinsi bir hastalık olduğundan tedavi ve doktor kontrolünü aksatmamak büyük önem taşımaktadır.