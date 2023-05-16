Glutatyon toksik ve kanserojen maddeleri etkisiz duruma getirerek insan vücudundan artar ve bağışıklığı korur. Peki, glutatyon nedir? Hangi besinler glutatyon içeriyor?

GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon; insan vücudundaki en mühim ve en güçlü sayılan antioksidanlar içerisinde bulunmaktadır.

Antioksidanlar; insan vücudundaki serbest radikaller ile savaşmaktadır. Çoğu antioksidan yenen besinlerde bulunurken, bu madde vücut tarafından üretilmektedir.

Glutatyon; öncelikli şekilde üç amino asitten oluşmaktadır. Bunlar; sistein, glisin, glutamin şeklindedir.

Kronik hastalık, kötü bir şekilde beslenme, devamlı stres, enfeksiyon gibi durumlar insan vücudunun glutatyon düzeyinin azalmasına neden olabilir. Bunun dışında glutatyon yaş ile beraber zaman içerisinde de azalmaktadır.

GLUTATYON İÇEREN BESİNLER NELER?

Glutatyon; kükürt moleküllerini içermektedir. Bu yüzden kükürt oranı yüksek olan besinler vücut içerisinde, doğal üretimini arttırmaya destek olabilir.

Glutatyon düzeyindeki doğal şekilde artırmaya destek olan başka besinler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Baklagiller,

- Brokoli,

- Karnabahar,

- Brüksel lahanası,

- Çin Lahanası,

- Yumurta,

- Soğan,

- Sarımsak,

- Balık ve tavuk,

- Fındık,

- Keten tohumu,

- Süt şeklindedir.

GLUTATYON İÇEREN GIDALAR NELER?

Glutatyon bileşeni; kükürt molekülleri içermektedir. Bununla beraber kükürt oranının yüksek olduğu besinler, insan vücudundaki glutatyon üretiminin doğal bir şekilde artmasına yardımcı olur. Glutatyon düzeyini arttırmak adına marul, karnabahar, brokoli, sarımsak, Brüksel lahanası, yumurta, soğan, fındık, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarını tüketmek tavsiye edilir.

Glutatyon düzeyini doğal şekilde arttırmaya destek olan diğer besinler ise;

- Süt,

- Deve dikeni,

- Peynir altı suyu,

- Deniz yosunu.