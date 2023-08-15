Glüten alerjisi kimlerde görülür?

Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, glüten alerjisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Glütenin; buğday, arpa ve çavdar dâhil olmak üzere birçok tahılda bulunan bir tür protein grubu olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, “Herhangi bir alerji ya da intolerans durumu yoksa diyetisyen eşliğinde glüten tüketim ölçüsü belirlenebilir. Glüten duyarlılığı, çölyak hastalığı ve buğday alerjisi olanlar gluten tüketimine dikkat etmelidir. Ekmek, simit, börek gibi hamur işlerinde, pasta ve hazır tatlılarda, makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyeceklerde glüten bulunur” diye konuştu.

Türkiye’de temel besin kaynağı olan tahıl grubunun çoğunun içeriğinde glüten bulunduğunu vurgulayan Bahadır, “Buğday, arpa ve çavdar, glüten içeren tahıllar olarak bilinirken, kozmetikten gıda boyalarına, şampuanlardan diş macunlarına kadar günlük hayatta kullanılan birçok ürünün içeriğinde bulunmaktadır” dedi.

İŞTE BELİRTİLERİ

Glüten ağırlıklı beslenme sonrası kişide bitkinlik, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi durumlar görülebileceğini belirten Bahadır, şöyle konuştu:



“Çölyak hastası kişilerde demir eksikliği görülür ve bu da anemiye neden olur. Çölyak dışında deri hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar, depresyon, migren, otizm, obezite gibi birçok farklı sağlık problemi de glüten tüketimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu hastalıkların ortak özellikleri glüten tüketimi sonucunda bazı belirtilerin görülebilmesi ve glütensiz diyetin bu belirtileri azaltabilmesidir.”

BUĞDAY ALERJİSİ OLANLAR AMAN DİKKAT

Glüten tüketimine bazı bireylerin dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, “Glüten duyarlılığı, çölyak hastalığı, buğday alerjisi olanlar glüten tüketimine dikkat etmelidir. Ekmek, simit, börek gibi hamur işlerinde, pasta ve hazır tatlılarda, makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyeceklerde glüten bulunur” diye konuştu.

GENETİK Mİ?

Uzm. Dyt. Bahadır, gluten ve genetik arasındaki konuyla ilgili de şunları paylaştı:



“Sindirim sisteminin glüten içeren gıdalara alerjik reaksiyon göstermesidir. Bu protein, bazı insanlarda çölyak hastalığı yaparken bazılarında glüten hassasiyeti şeklinde ortaya çıkar. Genetik olabileceği gibi sonradan çevresel faktörlerden de oluşabilir. Glüten hassasiyetinin ülkemizde görülme oranının yüzde 4 ila 6 arasında olduğu düşünülmektedir. Tanısı konulmamış durumlar da söz konusudur.”

HANGİ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜR

Glüten alerjisinin hangi yaşlarda ortaya çıkabileceğinden de söz eden Bahadır, “Genellikle 5-6 yaş üstü çocuklarda rastlanabiliyor. Bazı durumlarda erişkin yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Gluten hassasiyeti durumlarında uygulanabilen bir diyet tedavisi vardır. Diyet dikkatli bir şekilde uygulanıldığında semptomlar kontrol altına alınabilir. Ciltte döküntü, kızarıklık, karın şişliği, gaz, ishal veya kabızlık, karın ağrısı, eklem ağrıları, aşırı yorgunluk, sürekli halsizlik gibi belirtileri vardır” şeklinde konuştu.

BU TAVSİYELERE DİKKAT!

Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, glüten alerjisi olan bireyler için beslenme önerilerini ve dikkat etmeleri gereken durumları da sıralamayı ihmal etmedi:

"Glüten içeren besinlerden uzak durulması gerekir. Ekmek, çavdar, arpa, yulaf, şehriye, bulgur buğday, kuskus, pizza, makarna ve pasta gibi unlu mamuller, irmik, paketli gıdalar, hazır çorba gibi ürünler, ekmek içeren köfteler, hazır salata sosları gibi gıdalardan uzak durulması gerekir.Sebzeler, et ürünleri, bakliyatlar, pirinç glüten içermeyen besinlerdir. Porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketebilir.Glütensiz un ile ekmek, pasta gibi ürünler yapılabilir. Glütensiz makarna tüketilebilir.Dışarda yemek yerken dikkat edilmelidir.Etiket bilgisi mutlaka okunmalıdır.Buğday unu kullanılmış mutfak gereçleri güzel temizlenmelidir.Glüten içeren gıdaların yanında glütensiz ürünler saklanmamalıdır. Glütensiz beslenme lif açısından yetersiz olacağından yüksek lifli meyveler tüketilmelidir.”

GLÜTENİN YARARLARI VAR MIDIR

Herhangi bir duyarlılığımız yoksa glüten tüketiminin yararlı olabileceğini de sözlerine ekleyen Bahadır, sözlerine şunları da ekledi:

“Glüteni kesmek kan şekeri dengesizliğine ve bağışıklık sisteminin yavaşlamasına yol açabiliyor. Glüten içeren tam tahıllı besinler iştah kontrolü sağlar, tokluk hissi verir, insülin direncine karşı koruyucudur. Glütene zararlı demeden önce bunları da bilmek gerekir”

DHA