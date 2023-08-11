Gluten duyarlılığı olanların dkkatine

Gluten duyarlılığınız var ise, o durum gluten alerjisinden farklı… İşte ayrıntılar…

Gluten duyarlılığı olanların dkkatine

Gluten Hassasiyeti: Kalıcı bir hasara sebep olmaz fakat mide bağırsaklarınızı rahatsız edebilir.

Gluten Alerjisi : Bağışıklık sisteminiz gluteni buğday gibi bir gıda olarak düşünerek hareket eder, bu da alerjisi olanlar için tehlikelidir.

Gluten genellikle buğday, çavdar ve arpada bulunur ve aşağıdaki durumları tetikleyebilir:

Gluten İntoleransı veya Çölyak Hastalığı: Gluten, bağırsaklarda kalıcı hasara neden olabilir.

GIDA KATKI MADDELERİ VE ALERJİ

Herhangi bir alerjiniz olmasa bile bazı katkı maddelerine karşı vücudunuz tepki gösterebilir. Monosodyum Glutamat baş ağrısı ve göğüste rahatsızlık hisse veren kızarmalara neden olabilir. Bazı kuru meyveler, şarap ve diğer gıdalarda bulunan sültif, astımlı kişiler için solunum problemlerine neden olabilir.

GELİŞİMLE BERABER ORTAYA ÇIKAN ALERJİLER

Çocukların süt, yumurta, buğday ve soya alerjisi ile büyümesi muhtemeldir. Ancak fıstık, fındık, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjileri genellikle ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkar. Çocuğunuzun alerjisi konusunda endişeler taşıyorsanız, doktorunuzla iletişime geçip kan testi yaptırabilirsiniz. Çocuğunuza istemediği bir gıdayı zorla yedirmeye çalışmayın. Küçük miktar bir gıda bile hayatı tehdit eden bir reaksiyona dönüşebilir.

GIDA ALERJİSİ İLE YAŞAMAK

Herhangi bir tedavi görmeden sadece alerjinizi tetikleyen gıdalardan kaçınarak alerjik reaksiyon riskini azaltabilirsiniz.

ŞİDDETLİ REAKSİYON

Belirtileri bazı durumlarda çok kötü olabilir, hatta ölümcül tehlikelere yol açabilir. Bu durum anafilaksi olarak adlandırılır. Böyle bir durum yaşandığında kişi nefes alamaz, boğaz ve solunum yollarında sıkıntılar oluşabilir. Eğer gıda alerjiniz varsa, doktorunuz her durumda yanınızda taşınmanız için epinefrin reçete edebilir.

GIDA İNTOLERANSI

Süt veya gluten gibi gıdalarda sindirim problemi yaşıyorsanız, bu durum gıda alerjisi ile karıştırılmaması gereken bir durumdur. Gıda alerjisi, bağışıklık sisteminde reaksiyona yol açar. Gıda intoleransı ise şişkinlik, kramp ve ishal gibi durumlara neden olabilir. Yani bağışıklık sisteminde herhangi bir reaksiyona sebep olmaz.

AĞIZ ALERJİ SENDROMU

Taze meyve sebzeye olan alerjiye ağız alerjisi denir. Bu tip alerjisi olan kişiler için pişmemiş elma, kiraz, kivi, kereviz, domates ve yeşil biber dil ve karıncalanma, kaşıntı ya da dudak,dil ve boğaz bölgesinde şişmelere sebebiyet verebilir. Ayrıca gözde sululuk, kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma gibi etkiler de görülebilir.

EGZERSİZE BAĞLI GIDA ALERJİSİ

Egzersizden önce gıda tüketimi bazı kişilerde alerjiyi tetikleyebilir. Egzersiz öncesi gıda tüketiminin sonucu olarak vücut ısısı yükselir ve alerjik reaksiyon görülebilir. Belirtileri ise kaşıntı, ürtiker, baş dönmesi ya da anafilaksi olarak anlaşılabilir. Bu tür bir alerjisi büyük olasılıkla kabuklu deniz ürünleri, alkol, domates, peynir ve kereviz tetikler. Egzersiz yapmadan birkaç saat öncesine kadar alerjik reaksiyonu tetikleyici gıdalardan uzak durulması gerekir.

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