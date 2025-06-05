Gmail makyajını tamamladı: Kullanıcıları mest etti

Google, Gmail uygulamasını baştan sona yenileyen önemli bir güncellemeyi kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni tasarım, Google’ın "Material 3 Expressive" adı verilen arayüz diliyle şekillendi. İlk kez Google I/O etkinliğinde tanıtılan bu değişiklikle Gmail, daha canlı renkler ve modern bir kart görünümüne sahip oldu. Renk geçişleri ve arayüz öğeleri arasında görsel bütünlük sağlayan güncelleme, özellikle estetik ve kullanım kolaylığı açısından öne çıkıyor.

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YENİLİKLER NELER GETİRİYOR?

Güncellemeyle birlikte "E-posta oluştur" butonu daha belirgin hale gelirken, arama çubuğu inceltilerek diğer öğelerden görsel olarak ayrıldı. Profil simgeleri artık daha asimetrik ve dikkat çekici biçimde yerleştirildi. Ayrıca alt gezinme çubuğu yeniden tasarlandı. "Meet" ve "E-Posta" gibi simgeler daha belirgin hale getirildi. Bu, kullanıcıların uygulama içinde daha hızlı ve sezgisel gezinebilmelerini sağlıyor.

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GÜNCELLEME NE ZAMAN HERKESE ULAŞACAK?

Yeni arayüz, şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda. Google, bu yeniliğin sunucular üzerinden kademeli olarak dağıtıldığını ve ilerleyen günlerde tüm Android ve iOS kullanıcılarına ulaşacağını bildirdi. Gmail dışında Google Drive, Takvim, Meet ve Dosyalar gibi diğer uygulamalar da aynı tasarım dilini kullanmaya başladı.

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GMAİL HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Google, Gmail’i 1 Nisan 2004’te duyurduğunda, birçok kişi bu servisi bir şaka sandı. Bunun nedeni ise Gmail’in o dönem için devrim niteliğinde olan 1 GB ücretsiz depolama alanı sunmasıydı. Ayrıca Gmail, modern web uygulamalarının temelini atan Ajax teknolojisini yaygın kullanan ilk hizmetlerden biri oldu. Gelişmiş spam filtreleri ve gerçek zamanlı virüs tarayıcıları da Gmail’in hızla güvenilir bir platform haline gelmesinde etkili oldu.

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PİL SORUNUNA DİKKAT

Google, yeni tasarımla birlikte bazı Android cihazlarda Gmail’in pil tüketimini artırabileceğini doğruladı. Bu sorunun, Gmail’in başka bir uygulamayla etkileşimi sırasında ortaya çıktığı belirtildi. Sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor.