Gmail ve Outlook’a alternatif Arayanlara: 5 Güçlü E-posta Uygulaması

4. Proton Mail: Güvenli ve Gizlilik Odaklı

Gizlilik ve güvenlik sizin için ön plandaysa, Proton Mail tam size göre. E-postalarınızı taramayan ve verilerinizi satmayan bu uygulama, şifreli iletişim sağlıyor. Ayrıca, abonelikten tek tıkla çıkma ve gönderim iptali gibi kullanışlı özelliklere sahip. Ücretsiz bir plan sunmasının yanı sıra, aylık 3.99 dolardan başlayan ücretli planlar ile daha kapsamlı özellikler de mevcut.