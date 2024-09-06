Gmail ve Outlook’a alternatif Arayanlara: 5 Güçlü E-posta Uygulaması

1. Airmail: Apple Ekosistemi İçin Minimalist Çözüm
Apple kullanıcıları için ideal bir seçenek olan Airmail, sade ve tanıdık bir arayüz sunuyor. MacOS, iOS, iPadOS ve watchOS platformlarında kullanılabilen bu uygulama, birden fazla gelen kutusunu yönetmeyi kolaylaştırıyor. E-postaları daha sonra gönderilecek şekilde planlayabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir ve izleme piksellerini engelleyebilirsiniz. Güvenlik ve düzenleme özellikleriyle öne çıkan Airmail, Apple kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim sunuyor.