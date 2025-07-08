GMail'den gelen kutularına nefes aldıran yenilik

Google, kullanıcıların gelen kutularındaki yoğun e-posta trafiğini kontrol altına almalarına yardımcı olacak "Abonelikleri Yönet" isimli yeni bir Gmail özelliğini duyurdu. 8 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla web üzerinde kullanıma sunulan bu araç, Android ve iOS cihazlara sırasıyla 14 Temmuz 2025 ve 21 Temmuz 2025 tarihlerinde gelmeye başlayacak. Google'dan yapılan açıklamaya göre, özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması 15 günü bulabilir.

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TEK BİR YERDEN TÜM ABONELİKLER KONTROL ALTINDA

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, abone oldukları e-postaları tek bir yerden görüntüleyebilecek ve artık almak istemedikleri gönderilerden hızla çıkabilecekler. En sık e-posta gönderenlere göre düzenlenen listede, her göndericinin son birkaç hafta içinde gönderdiği e-posta sayısı da belirtilecek. Kullanıcılar bir göndericinin üzerine tıklayarak o göndericiden gelen tüm e-postaları doğrudan görebilecekler. Abonelikten çıkma kararı alındığında, Gmail kullanıcı adına göndericiye bir abonelikten çıkma talebi gönderecek.

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DİJİTAL KARMAŞAYA SON

Gmail Ürün Direktörü Chris Doan, gelen kutularını tıkayan abonelik e-postalarının kolayca bunaltıcı hale gelebileceğini belirtti. Yıllardır alışveriş yapılmayan perakendecilerden gelen promosyon e-postaları, okunmayan blog bültenleri ve günlük fırsat uyarıları gibi iletilerin hızla birikebileceğine dikkat çekti. Bu yeni araç, Gmail'in geçen yıl kullanıma sunduğu tek tıklamayla abonelikten çıkma aracı gibi, gelen kutusunu düzenlemeye yönelik mevcut araçlarına güçlü bir katkı sağlıyor. Kullanıcılar, Gmail gelen kutularının sol üst köşesindeki gezinti çubuğuna tıklayarak "Abonelikleri Yönet" seçeneğine erişebilirler.

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KİMLER FAYDALANABİLECEK?

"Abonelikleri Yönet" özelliği, tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Bireysel Aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar için erişilebilir durumda. Bu yenilik, dijital yaşamımızı daha düzenli hale getirme yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.