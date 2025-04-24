Gmail'den istenmeyen e-postalara çözüm: Abonelikten çıkmak çok kolaylaştı

Kampanya, bülten ve çeşitli abonelik e-postalarından kurtulmayı kolaylaştıran bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

GELEN KUTUSUNDA RAHATLAMA

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı kalabalık gelen kutusu sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan yeni Gmail özelliği, istenmeyen e-postaların önüne geçmeyi pratikleştiriyor. Daha önce abonelikten çıkma linklerini e-postaların içinde aramak veya farklı yöntemler denemek gerekirken, bu yeni özellik süreci basitleştiriyor.

ABONELİKLERİ TOPLU YÖNETME İMKANI

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, gelen e-postalarındaki abonelikleri tek bir ekran üzerinden yönetme imkanına sahip oluyor. "Abonelikleri Yönet" seçeneği aracılığıyla erişilebilen bu ekran, kullanıcıların abone oldukları liste veya bültenleri toplu bir şekilde gözden geçirip istemedikleri aboneliklerden kolayca çıkmalarına olanak tanıyor. Bu durum, gelen kutusunun temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK YAYINLANIYOR

Yeni abonelik yönetimi özelliği, Gmail kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Özelliğin hem web sürümü hem de mobil uygulamalar için geldiği belirtildi. Şu an itibarıyla bazı kullanıcıların bu yeni özelliğe erişebildiği, ancak küresel yayınlanmanın tamamlanmasıyla birlikte tüm kullanıcıların kısa süre içinde bu imkandan faydalanabileceği bilgisi paylaşıldı. Kullanıcılar "Abonelikleri Yönet" seçeneğini arayarak bu yeniliğe erişip istenmeyen e-postalardan kurtulmaya başlayabilirler.