Göbek eritme tavsiyeleri

Kan şekerini kontrol altında tutmak oldukça önemlidir. Kan şekerini kontrol altında tutarak göbek yağlanması engellenir. Kan şekerinin dengeli biçimde artıp azalması nedeniyle aşırı besin tüketimi gerçekleşmez. Tüketilen daha az besin nedeniyle kilo alımı da ortaya çıkmayacaktır. Kan şekerini dengede tutmak için şeker ve şekerli gıdalar günlük beslenme planından çıkarılmalıdır.

Vücutta hızlı parçalanan karbonhidratlardan da uzak durulmalıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek yerine protein ağırlıklı beslenme planı uygulanmalıdır. Göbek bölgesindeki yağ oranı düşene kadar günlük karbonhidrat alımı azaltılmalıdır.

Metabolizmayı hızlandırıcı gıdalar tüketilmeli, yağ yakıcı bitki çaylarından destek alınmalıdır.

Günlük program yapılmalı. Uyuma ve yemek süresi ile tuvalete gidilen saat rutinleştirilmelidir. Bu sayede metabolizma daha düzenli çalışacaktır.

Her gün düzenli olarak geceleri minimum 7 saat uyunmalıdır. Bu sayede hormonlar dengeye girecek ve metabolizma hızlanacaktır.

GÖBEK YAĞLARINI ERİTMEK İÇİN

Göbek yağlarını eritmek için her gün düzenli olarak spor yapın, eğer mümkünse bir spor hocasından yardım alabilirsiniz.

Bitkisel destek önerisi:

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı susam yağı

1 çorba kaşığı biberiye yağı

1 çorba kaşığı okaliptüs yağını karıştırarak sorunlu bölgeye dairesel hareketlerle masaj yapın.