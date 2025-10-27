Karın bölgesindeki yağlanma, özellikle de iç organları saran ve "visseral yağ" olarak adlandırılan tehlikeli türü, uzun süredir kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarının ana sürücüsü olarak kabul edildi.

Uluslararası bilim çevreleri ve önde gelen uzmanlar, bu riskli yağ kütlesini azaltmanın temelini üç kritik yöntemin oluşturduğunu bildirdi.

1. Diyet ve Beslenme Düzeni Değişikliği

Göbek yağını azaltmada en etkili başlangıç noktasının beslenme alışkanlıklarında köklü bir değişim olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuldu. Özellikle basit karbonhidrat ve şeker alımını kısıtlayan diyetlerin, düşük yağlı diyetlere kıyasla daha nitelikli kilo kaybı sağladığı Johns Hopkins araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalarda belirlendi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme ve Epidemiyoloji Profesörü Dr. Frank Hu, sağlıklı bir beslenme düzenine geçişin, kilo kaybı olmasa bile kardiyometabolik göstergelerde önemli iyileşmeler sağladığını ifade etti.

Araştırmalar, özellikle lif açısından zengin tam tahıllar, sebzeler ve sağlıklı yağlar içeren Akdeniz tarzı beslenmenin visseral yağın azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini gösterdi.

Bir araştırmada, çözünür lif alımındaki her 10 gramlık artışın, beş yıllık sürede göbek yağlanmasını yüzde 3,7 azalttığı kaydedildi.

2. Yüksek Yoğunluklu Egzersiz (HIIT)

Geleneksel egzersizlere ek olarak, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) ve sprint aralıklı antrenmanın (SIT) göbek yağına karşı daha etkili bir araç olduğu saptandı.

Araştırmalar, bu kısa süreli ve yüksek tempolu antrenmanların, uzun süreli ve düşük yoğunluklu egzersizlere kıyasla toplam yağ kütlesini azaltmada karşılaştırılabilir sonuçlar verdiğini ortaya çıkardı.

Aerobik aktiviteler (tempolu yürüyüş, koşu, yüzme) vücuttaki genel yağı yakarken, direnç antrenmanlarının da karın çevresindeki kas kütlesini koruyarak metabolizmayı desteklediği uzmanlarca vurgulandı.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) uzmanları, sadece karın kaslarını hedefleyen hareketlerin bölgesel yağ yakımında yetersiz kaldığını, bütüncül bir yaklaşımla kalori açığı oluşturmanın esas olduğunu belirtti.

3. Stres Yönetimi ve Kaliteli Uyku

Son yıllardaki bilimsel çalışmalar, kronik stresin ve yetersiz uykunun, karın yağlanmasını tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığını gösterdi. Stres hormonu kortizol seviyesinin yükselmesi, vücudun karın bölgesinde yağ depolama eğilimini artırdı.

Mayo Clinic Endokrinoloğu Dr. Michael Jensen, obezite ve vücut yağ dağılımı üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı.

Dr. Jensen, yağ hücrelerinin işlevi ve yağın vücuttaki dağılımının sağlık üzerindeki büyük rolüne dikkat çekti.

Yetersiz uykunun ve kronik stresin yarattığı hormonal dengesizliklerin, yağ hücrelerinin normal sinyallere yanıt vermesini engellediğini ve bu durumun karın bölgesinde yağ birikimine neden olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, günde en az 7-8 saat kaliteli uyku ve yoga veya meditasyon gibi stres azaltıcı yöntemlerin bu hormonal döngüyü kırmak için hayati önem taşıdığını kaydetti.