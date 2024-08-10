Göbeklitepe geçmişe ışık tutuyor. 13 bin yıl önce insanların tuttuğu takvim ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Göbeklitepe geçmişe ışık tutuyor. 13 bin yıl önce insanların tuttuğu takvim ortaya çıktı

Dünyanın en eski arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe'de, muhtemelen tarihin en eski güneş takvimi keşfedildi. Edinburgh Üniversitesi'nin yayımladığı çalışmaya göre, bu takvim yaklaşık 13 bin yıl öncesine dayanıyor ve neolitik dönemde zaman takibinin beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu ortaya koydu.

Şanlıurfa'nın Göbeklitepe alanı, insanlık tarihine dair önemli bulgular sunmaya devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi'nden arkeologlar, burada bulunan ve yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihlenen en eski güneş takvimini keşfettiklerini açıkladı. Bu takvim, neolitik dönemde zaman kavramının beklenenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

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13 BİN YIL ÖNCE İNSANLAR NASIL TAKVİM TUTUYORDU?

Araştırmacılar, gömütler üzerinde yer alan oymaların takvim olarak kullanılmış olabileceğini öne sürdüler. Bulunan takvim, 365 günü kapsayan bir yapıya sahip olup, 12 ay ve ek olarak 11 günü içeriyor. Bu, o dönemdeki zaman anlayışının oldukça ileride olduğunu ortaya koyuyor.

Takvimdeki geometrik semboller, kuş figürleri ve "V" harfine benzeyen semboller, arkeologların geliştirdiği bir sayım sistemi ile incelendiğinde, kendini tekrarlayan bir güneş yılı takvimi oluşturuyor. Özellikle dikkat çeken figürlerden biri, boynunda "V" sembolü taşıyan büyük bir kuş figürü, yaz gün dönümünü temsil ediyor ve bu figürün o dönemin yaz takım yıldızlarından esinlenildiği düşünülüyor. Göbeklitepe, insanlık tarihine ışık tutan bu bulgularla, zamanın ne denli önemli bir kavram olduğunu gözler önüne seriyor.

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