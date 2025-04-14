Göbeklitepe Roma'da son misafirini bekliyor!

Anadolu’dan Roma’ya oradan da dünyaya ulaşan bu ses, 16 Nisan'da onu dünyaya yeniden tanıtan isimle bir kez daha duyulacak.

Dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıllık sırrın Roma’daki büyük serüvenine şimdi yerinde tanıklık edecek.

Tarih ve anlamın iki kadim yapıda iç içe geçtiği bu anıtsal buluşma finale yaklaşırken Göbeklitepe’nin binlerce yıllık sesi, Roma’nın iki bin yıllık taşlarında son kez yankılanacak.

TARİHİN KALBİ ROMA'DA ATTI, YENİ ROTALAR YOLDA

İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ses getiren sergi, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Göbekliyepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtmayı başardı.

Uluslararası arkeoloji çevrelerince de ilgiyle izlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlı sergi Roma’da zamanın kapılarını 21 Nisan'da kapatacak.

İtalya yolculuğunda finale yaklaşan sergi, tarihin izlerini dünyanın farklı coğrafyalarına da taşıyacak.

Dünyaca ünlü Kolezyum'da sergiyi ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ersoy'un ziyareti, Göbeklitepe'nin kültürel yolculuğunun gelecek adımlarına da ışık tutacak.