Göbeklitepe’nin gizemli ezgisi sanatçıları büyülüyor

Şanlıurfa’nın Harran Ovası’nda, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak kompleksi Göbeklitepe, yalnızca arkeoloji dünyasını değil, müzik ve sanat alanını da derinden etkiledi.

12 bin yıllık bu eşsiz miras, modern sanatçıların ilham kaynağı olurken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, Göbeklitepe’nin evrensel bir kültürel köprü olduğunu kanıtladı.

Avustralya’da yaşayan Türk müzisyen Oytun Bektaş, Göbeklitepe’den aldığı ilhamla “Ruins of Xibalba” adlı albümünü Sydney’deki Orko Production stüdyolarında hayata geçirdi.

“Dungeon Synth” türünde Türkiye’nin ilk örneklerinden olan bu albüm, Göbeklitepe’nin gizemli atmosferini notalara taşıyor.

Dokuz parçadan oluşan çalışma, “Sirius” adlı şarkıyla başlayıp Avustralya’nın dark ambient noise grubu Yetzer’in remixiyle sona eriyor.

Bektaş, albümün oluşturma sürecinde Göbeklitepe’yi ziyaret ettiğini ve bölgenin gökyüzüyle kurduğu bağdan ilham aldığını belirtti:

“Burası, geçmişle bugünü, yeryüzüyle gökyüzünü buluşturan bir yer. Her taşında bir hikâye, her sessizliğinde bir melodi saklı.”

Albüm, dijital platformlarda büyük ilgi görürken, bir film şirketiyle iş birliği için görüşmeler de başladı.

Göbeklitepe’nin müzikal etkileri yalnızca modern sanatla sınırlı değil. Cornell Üniversitesi’nden nörobiyoloji ve davranış profesörü Ron Hoy, biyomüzikoloji alanında yaptığı araştırmalarda, Göbeklitepe gibi antik alanların insanlığın müzikle olan ilişkisini anlamada önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Hoy, “Müzik, insanlardan çok önce doğada bir iletişim biçimiydi. Göbeklitepe gibi alanlar, ritüellerde kullanılan seslerin erken müzik formlarını yansıttığını düşündürüyor” diyor.

Hoy’un araştırmaları, kuşların ve balinaların ritmik seslerinin insan müziğiyle benzerlikler taşıdığını ortaya koyarken, Göbeklitepe’deki ritüel alanlarının bu tür seslerin kökenine dair ipuçları barındırabileceğini öne sürdü.

Oxford Üniversitesi’nden etik ve kültür uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi ise Göbeklitepe’nin modern sanat projelerindeki etkisini değerlendirdi:

“Bu tür antik miraslar, yapay zeka ve sanatın birleştiği projelerde bile ilham kaynağı oluyor. Göbeklitepe, kültürel çeşitliliği ve evrensel estetik algıyı güçlendiren bir hazine.”

Floridi, teknolojinin bu mirası yeni nesillere aktarmada bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Göbeklitepe’nin müzikal ve sanatsal etkisi, bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir çalışma, antik sanat eserlerinin modern teknolojilerle yeniden yorumlanmasının, kültürel mirası küresel bir izleyiciyle buluşturduğunu gösterdi. Bu bağlamda, Göbeklitepe’nin taşlarındaki semboller ve yapılar, müzik ve görsel sanatlar aracılığıyla yeniden hayat buldu.

Göbeklitepe, taşlarının sessizliğinde sakladığı sırlarla, müzik ve sanat dünyasını büyülemeye devam ediyor.

Bilim insanlarının ve sanatçıların ortak noktada buluştuğu bu eşsiz miras, insanlık tarihinin derinliklerinden günümüze uzanan bir melodi gibi yankılandı.

Gelecek nesillere aktarılacak bu kültürel hazine, hem bilimsel hem de sanatsal alanda yeni keşiflere kapı araladı.