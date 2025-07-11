Göç Bakanı dumura uğradı: Oğlunun aşırı sağcı olduğunu internetten öğrendi

İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, oğlunun aşırı sağcı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla bağlantılı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bu şok edici gelişme, İsveç Antirasist Enstitüsü Expo'nun ortaya çıkardığı bilgilerle gün yüzüne çıktı.

BAKAN FORSSELL'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Bakan Forssell, oğlunun sosyal medyadaki aşırı sağcı influencerları takip ettiğini ve hatta ülkenin en büyük neonazi grubu olan İskandinav Direniş Hareketi üyeleriyle işbirliği yaptığını, bir başka aşırılık yanlısı gruba yeni üyeler kazandırmaya çalıştığını belirtti. Forssell, İsveç Güvenlik Servisi'nin kendisiyle iletişime geçmesine kadar oğlunun bu faaliyetlerinden haberdar olmadığını ifade etti.

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI

Oğlunun 16 yaşında olduğunu ve bu davranışlarını durdurmak için gerekli adımları attığını belirten Forssell, istifa çağrılarını reddetti. Ancak muhalefet, cezai sorumluluk yaşını 15'ten 14'e indirme yanlısı olan Bakan'ı çifte standartla suçlayarak, kendisini parlamenter komiteye çağırma sözü verdi. Azınlık hükümetinin aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın desteğiyle kurulmuş olması da bu tartışmaları alevlendiriyor.

AVRUPA'NIN ORTAK SORUNU

Bakan Forssell, bu olayın kendi ailesinin ötesine geçen geniş bir toplumsal soruna işaret ettiğini vurguladı. Uzmanlar, Avrupa genelinde Andrew Tate gibi influencerlar aracılığıyla yayılan kadın düşmanlığı ve aşırılık yanlısı fikirlerin genç erkeklerin çevrimiçi radikalleşmesine zemin hazırladığını belirtiyor. İsveç'te aşırı sağcı grupların aktif sayısı 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

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SOSYAL MEDYANIN TEHLİKELERİ VE AİLELERE UYARILAR

The Guardian'a göre, aşırı sağcı gruplar günümüzde daha küçük ve görünmez yapılanmalar halinde TikTok gibi platformlarda video paylaşımları aracılığıyla taraftar topluyor, ardından daha kapalı platformlara geçiş yapıyor. İsveçli sosyolog Lars Stiernelöf, bu kişilerin eskiden olduğu gibi dışa dönük bireylerden ziyade, sosyal medyada çok zaman geçiren yalnız ve kırılgan gençlerden oluştuğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımlarını aktif olarak takip etmelerini ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında hızlıca müdahale etmelerini tavsiye ediyor. Bu olay, ailelerin ve toplumun gençleri çevrimiçi radikalleşmeden koruma sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.