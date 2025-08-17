Göç İdaresi: 411 bin 649 Suriyeli dönüş yaptı

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen olayların ardından gönüllü dönüşler artış gösterdi. 8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 411 bin 649 Suriyeli vatanına dönüş yaptı. 2016’dan bu yana gönüllü geri dönüş gerçekleştiren Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye yükseldi. Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Geri dönüş sürecinin her safhası, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı gözetiminde ilgili bütün kurumlarla iş birliği içinde yürütülüyor. Bu aşamada kayıt işlemlerinden ulaşım organizasyonuna kadar her ayrıntı, insan onuruna uygun biçimde hazırlanıyor. Ülkesine gönüllü, emniyetli, onurlu ve düzenli şekilde gitmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini tamamladıkları en önemli merkezlerden biri, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi.

Gönüllü geri dönüş prosedürleri için internet üzerinden randevu alan Suriyeliler, tüm başvurularını koordinasyon merkezinde sonuçlandırıyor. Aileler gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş işlemlerinin ardından otobüslerle sınır kapılarına doğru hareket ediyor. Gönüllü geri dönüş için Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı, Hatay Yayladağı Kara Hudut Kapısı, Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı, Kilis Çobanbey Kara Hudut Kapısı, Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı ve Şanlıurfa Akçakale Kara Hudut Kapısı’ndan çıkış yapılabiliyor.