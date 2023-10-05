Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de 4 milyoncuk sığınmacı bulunuyormuş!

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye’deki sığınmacı sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu söyledi. Toros’un açıkladığı verilere “Sadece İstanbul'dan mı bahsediyorsunuz sayın başkan?” yorumu yapıldı.

Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de 4 milyoncuk sığınmacı bulunuyormuş!

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye’de kaç yabancının bulunduğu bilgisini paylaştı. TBMM’de sunum yapan Toros, yasal olarak ülkede 4 milyon 741 bin 115 yabancının bulunduğunu ve bunların yüzde 70’inin Suriyeli sığınmacılar olduğunu söyledi. Toros, ayrıca Türkiye’ye toplam 32 milyon 525 bin 92 yabancının giriş yaptığını söyledi.

Toros’un yaptığı açıklamalar şöyle:

“28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır.

Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır.

Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır.

Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır.”

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