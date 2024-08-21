Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğu iddialarını yalanladı. Ellerindeki veriyi açıkladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğu iddialarını yalanladı. Ellerindeki veriyi açıkladılar

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" yönünde yapılan açıklamalara cevap vererek, iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ve hiçbir dayanağının bulunmadığını ifade etti.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki sığınmacı sayılarıyla alakalı iddialar üzerine açıklama yayınladı.

Bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasına yanıt verilen açıklamada Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

gvc6urtxwaariiw.jpg

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak iddialarına sert cevap! 'Utanç verici başka dava var mıdır?'
Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen kişi öldürüldü! Katil İran uyruklu çıktı
İlber Ortaylı Türkiye'nin zengin ailelerini anlattı: "Listede sadece bir aile kaldı"
Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
DSÖ tüm ülkelere çağrı yapmıştı. Meğer zehirden bile betermiş. Bu 7 gıdayı mutfağınıza asla sokmayın Keşfet
DSÖ tüm ülkelere çağrı yapmıştı. Meğer zehirden bile betermiş. Bu 7 gıdayı mutfağınıza asla sokmayın
Filistinli esir İsrail cezaevindeki işkenceleri anlattı: Klozet suyunda boğmaya çalıştılar Dünya
Filistinli esir İsrail cezaevindeki işkenceleri anlattı: Klozet suyunda boğmaya çalıştılar
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Şimdi Yandık! Yazarlar
Şimdi Yandık!
Çaktırmadan vurarak öldürün Yazarlar
Çaktırmadan vurarak öldürün
Çağdaşlık nedir ne değildir Yazarlar
Çağdaşlık nedir ne değildir