Göç İdaresi ile Türkiye Barolar Birliği Arasında iş birliği

Kurumlar arası ortak ilkeler ve beklentiler çerçevesinde düzenlenen protokol; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından parafe edildi.

İmza merasimine, TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da iştirak etti. Protokol ile yabancılar hukukuna dair uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.