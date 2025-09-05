Göç İdaresi ile Türkiye Barolar Birliği Arasında iş birliği

Kaynak: İHA
Göç İdaresi ile Türkiye Barolar Birliği Arasında iş birliği

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi ile avukatların mesleki görevlerinin kolaylaştırılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Kurumlar arası ortak ilkeler ve beklentiler çerçevesinde düzenlenen protokol; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından parafe edildi.

İmza merasimine, TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da iştirak etti. Protokol ile yabancılar hukukuna dair uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.

Son Haberler
Kadınlar, boşanma süreçlerini tamamlamadan cinayete kurban gidiyor
Kadınlar, boşanma süreçlerini tamamlamadan cinayete kurban gidiyor
Şap et verimliliğinde yüzde 40 kayba neden oldu
Şap et verimliliğinde yüzde 40 kayba neden oldu
Adana'da 69 yaşındaki şüpheli istismar suçundan tutuklandı
Adana'da 69 yaşındaki şüpheli istismar suçundan tutuklandı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Bursaspor kupada farklı galibiyetle turladı: 7-0
Bursaspor kupada farklı galibiyetle turladı: 7-0