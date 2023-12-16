Göç yasası değişti Almanya’ya ilgi arttı

Almanya’ya göç etmek isteyenlerin yakından takip ettiği bu düzenlemeler, teknoloji sektörü başta olmak üzere birçok nitelikli meslek sahibine Almanya’ya göçü kolaylaştırıyor.

Türkiye’den Almanya’ya ilk işçi göçünün başladığı 1961’den bu yana sanayi ülkesi Almanya'ya ilgi hiç azalmadı. Geçtiğimiz ay yeni düzenlenmiş ve kapsamı genişletilmiş haliyle Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası da bu durumu tetikledi ve Almanya’da çalışmak isteyen birçok kişiye umut oldu. Almanya odağında yurtdışı iş ve meslek danışmanlık hizmeti veren LingoZet’in Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz’a göre yasa, her ne kadar bazı kolaylıklar sağlasa da, Almanya’ya göç etmek için belirtilen kriterlerle uyumlu olmak hala önem taşıyor.

“DOĞRU DANIŞMANLIK HİZMETİ, ALMANYA HAYALİNİN KAPISINI ARALIYOR”

Değişen göç yasasına dair değerlendirmelerde bulunan LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, “Geçtiğimiz ay kapsamı genişletilen Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası, göç etmek isteyenleri heyecanlandırdı. Kulaktan dolma bilgiler veya internet üzerinden edinilen çeyrek enformasyonla Almanya’da çalışmak isteyen kişiler, maalesef dolandırıcıların kurbanı oluyor. Bu süreçte hem para hem de zaman kaybediyor. Almanya’da çalışmak isteyen nitelikli meslek sahibi birinin yapacağı en mantıklı davranış, danışmanlık hizmeti alarak süreci koşullara uygun olarak olağan akışı içinde ilerletmek. Çünkü, Almanya’ya herkes gidebilir gibi bir yaklaşım iyi niyetli değil. Yabancı dil becerileriniz, yaşınız, mesleki yeterliliğiniz ve diplomanız gibi unsurlar Almanya’da yaşamınızı sağlayacak etkenler arasında yer alıyor” dedi.

“SADECE İNGİLİZCE YETMEZ, ALMANCA DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, “Almanya’da çalışmak isteyen bir kişi, başlangıç seviyesi de olsa Almanca bilmeli. Teknoloji tabanlı bazı mesleklerde iyi seviyede İngilizce bilmek yeterli olabiliyor, ancak hem Almanya’daki şirketler tarafından tercih edilmek hem de günlük yaşamda zorluklarla karşılaşmamak için göç etmeden önce dil becerilerini geliştirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“GÖÇ YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DOĞRU OKUMAK GEREKİYOR”

“Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nı doğru okumak, zaman ve maddi kaynak israfından kurtaracaktır” diyen LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, “Yeni gelişmeler, 18 Kasım 2023 itibarıyla AB Mavi Kart başvurularındaki gelir sınırını aşağı çekiyor. Bu sayede, gelir sınırı işe yeni başlayanlar için daha erişilebilir hale geliyor. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan ve kolaylık sağlanan meslek gruplarının yelpazesi de büyütülüyor. Böylece çeşitli sektörlerde nitelikli çalışanların Almanya'da istihdam edilme olasılığı artıyor. Mart 2024’ten sonra yasa değişikliğinde ikinci aşama başlayacak ve son olarak Haziran 2024 itibariyle puan sistemine dayalı “''Fırsat Kart” uygulaması yürürlüğe girmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

"ADAYLAR UYGUN DEĞİLSE, BUNU AÇIKÇA ANLATIYORUZ”

LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Herkes Almanya’da çalışabilir iddiası, maalesef kazanç odaklı kişilerin mottosu haline geldi. Bu bakış açısını kabul etmiyoruz. LingoZet olarak, bizlere başvuruda bulunan kişilerle şeffaf bir iletişim kuruyoruz. Eğer Almanya’da çalışmak için uygun değilse, kesinlikle o kişinin bütçe ve zamanını israf etmeden bunu anlatıyoruz. Şartları uygun olan adaylar içinse mesleki denklik başvuru, iş arama, diploma denklik, değerlendirme süreçleri gibi tüm işlemlerde kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Evrak düzenleme konusunda oldukça titiz ilerlediğimiz için çoğu zaman başvurularımız çok daha kısa sürelerde sonuçlanıyor. Ayrıca, Almanya piyasasını çok iyi tanıdığımız için, iş başvurusundan mülakat süreçlerine kadar adayların yanında oluyoruz.”