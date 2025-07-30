Göcek’teki marinalar 160 milyon dolara Koç Holding’e geçiyor

Koç Holding, yüzde 75 hissesine sahip olduğu Tek-Art Kalamış vasıtasıyla Göcek'teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının işletme yetkisini almak için Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat'la ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 senelik işletme imtiyazını geçtiğimiz Şubatta 504 milyon dolarla elde eden Koç Holding, şimdi de Göcek'teki Village Port Marina ve Exclusive Port Marina'nın işletme hakkı için mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında yalnızca marinaların değil, bağlı konaklama tesislerinin de işletmesi Koç Holding'e geçecek.
Anlaşma şartlarına göre, MCI ve RAM sermayelerinin yüzde 50'sini oluşturan hisseler için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam tutar, kapanış günü itibarıyla net borç durumu ve net işletme sermayesi ayarlamasına bağlı olarak 160 milyon dolar olarak belirlendi.
MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ile Göcek Exclusive Port Marina'nın yer aldığı kara parçalarının 31 Aralık 2033 tarihine, deniz parçasının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanım hakkına sahipti.
Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadaler yer aldı:
"Sermayesinde yaklaşık yüzde 75 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin yüzde 50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalandı."