Göcek’teki marinalar 160 milyon dolara Koç Holding’e geçiyor

Koç Holding, yüzde 75 hissesine sahip olduğu Tek-Art Kalamış vasıtasıyla Göcek'teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının işletme yetkisini almak için Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat'la ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 senelik işletme imtiyazını geçtiğimiz Şubatta 504 milyon dolarla elde eden Koç Holding, şimdi de Göcek'teki Village Port Marina ve Exclusive Port Marina'nın işletme hakkı için mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında yalnızca marinaların değil, bağlı konaklama tesislerinin de işletmesi Koç Holding'e geçecek.

Anlaşma şartlarına göre, MCI ve RAM sermayelerinin yüzde 50'sini oluşturan hisseler için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam tutar, kapanış günü itibarıyla net borç durumu ve net işletme sermayesi ayarlamasına bağlı olarak 160 milyon dolar olarak belirlendi.

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ile Göcek Exclusive Port Marina'nın yer aldığı kara parçalarının 31 Aralık 2033 tarihine, deniz parçasının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanım hakkına sahipti.

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadaler yer aldı: