Göçle Büyüme Planı geri tepti: Kanada ekonomisi hızlı nüfus artışına dayanamadı

Kanada, pandemi sonrası ekonomisini canlandırmak amacıyla yüksek göç hedeflerine odaklandı. 2022 yılında, 1950’lerden bu yana en yüksek nüfus artış hızına ulaşmak için göçü hızlandırdı. Ekonomistler, beceri açığını kapatmak için göçün önemli olduğunu savunurken, bu hızlı artışın zorluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Temel olarak, plan basitti: Nüfus arttıkça talep yükselir, talep artışı ise ekonomik büyümeyi tetikler. Ancak OECD verileri, Kanada’nın 2023’te grubun en hızlı nüfus artışına rağmen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinde geride kaldığını ortaya koydu.

2024 yılında Kanada’nın reel GSYH büyüme oranı yüzde 1,5 olarak gerçekleşirken, OECD ortalaması yüzde 1,7 oldu. Bu, Kanada’nın üst üste ikinci yıl gelişmiş ülkeler ortalamasının altında kalması anlamına geliyor.

HIZLI NÜFUS ARTIŞI, EKONOMİDE DENGELERİ BOZDU

Pandemi sonrası dönemde Kanada, 2022’de yüzde 4,2 büyüyerek OECD’nin yüzde 3,2’lik ortalamasının oldukça üzerine çıkmıştı. Ancak hızlı nüfus artışı, temel ihtiyaçlara olan talebin toplam talebi aşmasına neden oldu. Bu durum fiyat artışlarını tetikleyip, hane halkının harcanabilir gelirini azalttı.

Ayrıca nüfus artışı, ekonomi tarafından yaratılan iş sayısının önüne geçti. İşsizlik oranları yükselirken, kişi başı GSYH düştü. Daha fazla işsiz ve artan yaşam maliyeti, ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörler olarak öne çıktı.

Herhangi bir ekonomik teşvikte aşırıya kaçmak ters etki yaratır. Kanada’nın göç stratejisi, uzun vadede yetenek havuzunu genişletip üretimi artırmayı hedefliyordu. Ancak kısa vadeli büyüme odaklı politikaya geçilmesi, büyümenin yavaşlamasına yol açtı. Ticaret sorunları sıkça suçlanırken, asıl sorunların yıllar öncesinde başladığı belirtiliyor.