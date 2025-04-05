Göçmen botu batmıştı: 4 yaşındaki çocuktan iz yok

Olay, 3 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Çanakkale Ayvacık ilçesi Yeşilliman açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Göçmenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Çalışmalarda 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak ve helikopterle havadan, Sahil Güvenlik botları, İzmir'den gelen Sualtı Deniz Polisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlarla denizden, jandarma komandolar karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.