Göçmen kaçakçılarına geçit yok: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçılarına geçit yok: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenler ve organizatörler yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenler ve organizatörler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 organizatör ile 12 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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