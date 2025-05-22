Göçmen kaçakçılarına ülke genelinde operasyon: Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlediğimiz denetim ve operasyonlarda 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında iki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başlandığını hatırlatan Yerlikaya, "O dönemde kimlik sorduğumuz her 4 kişiden yaklaşık 3’ü düzensiz göçmendi. Bu oran yüzde 74,5’ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8’e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen çıkıyor" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerçekleştirilen denetim ve operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 28 bin 321 personel, 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktada; 4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."