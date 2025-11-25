Bölgesel krizler sonrası Türkiye’de göçmen kaçakçılığı önemli bir illegal gelir kapısına dönüştü. Jandarma dergisinin 171. sayısında bu konu gözler önüne serildi. Paylaşılan verilere göre 2020-2024 yılları arasında göçmen kaçakçılığı kapsamında 45 bin 244 organizatör yakalandı. Bu yakalananlardan 6 bin 542’si tutuklanırken, 3 bin 24 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Geri kalanlar ise serbest bırakıldı.

Bu tarihler arasında yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 996 bin 455. Bu sayıya 2025 verilerini de eklersek toplam yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 120 bin kişi oluyor. Bu sayı Lüksemburg, Karadağ, Malta gibi birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla.

En çok yakalanan düzensiz göçmen Afganlardan oluşuyor. Afganların ardından da Suriyeliler geliyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler.

Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelerin durumunda da çok fazla bir değişiklik olmadı. Geçici koruma statüsünde 2 milyon 375 bin 909 kişi yaşıyor. Bu verilerde en çarpıcı olanı ise yaşayanların yarısının genç olması. Geçici koruma statüsünde yaşayanların 1 milyon 148 bin 693 kişi 0-17 yaş arasında bulunuyor.



