Adana merkezli göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu, şebeke tamamen deşifre edildi. Şebekenin lideri olduğu belirlenen M.E. ile örgüt üyeleri S.U. , H.A. ve İ.G. gözaltına alındı. Soruşturmada, düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulması karşılığında şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödendiği ortaya çıktı.

Görev dağılımı şu şekilde tespit edildi:

Elebaşı M.E.: Göçmenlerin temini ve organizasyonu

H.A.: Sınır hattında göçmenleri karşılama

S.U.: Adana’daki bir depoda göçmenlerin barındırılması

İ.G.: Şehirler arası nakliye ve dağıtım

Adana, Şanlıurfa ve Eskişehir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda:Elebaşı M.E. Adana’da,

S.U. ve İ.G. Şanlıurfa’da,

H.A. ise Eskişehir’de kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kovalamaca sonrası yakalandı.

Baskınlarda depoda ve minibüslerde toplam 35 düzensiz göçmen ele geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece kişi başı 4 bin dolarlık “insan ticareti” zinciri tamamen kırılmış oldu.