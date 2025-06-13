Göçmen kökenli ama göçmenlere düşman!

ABD Başkanı Donald Trump göçmen kökenli.

Baba tarafından Alman, anne tarafından İskoç.

Dedeleri yıllar önce aileleriyle birlikte ABD’ye göçmüşler ve zaman içinde vatandaşlığa kabul edilmişler.

Böyle birinin başkanlık koltuğuna oturunca ülkede sayıları 12 milyonu bulduğu belirtilen kaçak göçmenlere yönelik “Hepsini sınır dışı edeceğim, ülkelerine geri göndereceğim” demek yerine daha anlayışlı bir tutum sergilemesi gerekmez miydi?

O kaçak göçmenler ki ABD ekonomisinde önemli bir rol oynuyorlar, kimsenin beğenmediği işlerde ucuz iş gücü olarak çalışıyorlar.

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Trump’ın önünü ardını düşünmeden attığı yanlış adımlar yüzünden ABD şimdi adeta iç savaşı yaşıyor, kaçak göçmenler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar oluyor, işyerleri yağmalanıyor, binalar ve araçlar yakılıyor.

Los Angeles’ta başlayan olaylar durmak bir yana New York’tan Atlanta’ya, Chicago’dan San Francisco’ya kadar ülkenin diğer kentlerine de yayılıyor.

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Peki, Trump ne yapabilirdi, izlemesi gereken akılcı yol neydi?

Bana kalırsa, çoğu yıllardır ABD’de yaşayan kaçak göçmenleri sınır dışı etmeye çalışmak yerine onların ABD’ye uyum sağlamalarına dönük eğitim, iş ve sosyal yardım faaliyetleri yürütebilirdi.

Atması gereken bir diğer adım da şu olabilirdi:

ABD’ye yeni kaçak göçmenlerin gelişini önlemek için geri kalmış ülkelere ekonomik yardımda bulunabilir, onların gelişmelerini sağlayabilirdi. Böylece ülkelerinde karnı doyup iyi yaşamaya başlayan insanlar maceralar peşinde koşmazlardı.

Önemli dersler verdi...

Ferdi Zeyrek kısa süren belediye başkanlığı döneminde halkın sevgisini öyle kazanmış ki şaşırmamak, takdir etmemek, helal olsun dememek mümkün değil.

Siyasette güler yüzün önemini göstermiş, bir...

Kibirli ve şımarık olmamak gerektiğini vurgulamış, iki...

İnsanları yüceltenin oturduğu koltuklar değil davranışları olduğunu kanıtlamış, üç...

Her daim “Siyasetçi halkın hizmetkârıdır” sözünün gereğini yerine getirmiş, dört...

Mütevazı olmanın çarpıcı örneklerini sergilemiş, beş...

Siyasetin kavgayla değil diyalogla güzelleşeceğini anlatmış, altı...

Belediye harcamalarıyla ilgili tek bir dedikoduya bile fırsat vermemiş, yedi...

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Ak Parti ve CHP’de siyaset yapanların Ferdi Zeyrek’i rol model olarak kabul etmeleri gerekir.

Özellikle bazılarının buna öyle çok ihtiyacı var ki...