Göçmen organizatörlerine operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1 Ekim günü yapılan arama ve uygulamalarda Gaziantep - Suriye sınır hattından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili göçmen organizatörü 5 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 5 cep telefonu, 1 traktör, 1 otomobil, 1 motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan kaçak göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, 5 göçmen organizatörü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.