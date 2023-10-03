Göçmen organizatörlerine operasyon

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 5 organizatör düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Göçmen organizatörlerine operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1 Ekim günü yapılan arama ve uygulamalarda Gaziantep - Suriye sınır hattından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili göçmen organizatörü 5 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 5 cep telefonu, 1 traktör, 1 otomobil, 1 motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan kaçak göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, 5 göçmen organizatörü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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